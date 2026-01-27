Litiga con un’automobilista e la minaccia con una pistola | rintracciato dalla polizia

In un episodio a Bergamo, un uomo ha minacciato una giovane automobilista con una pistola durante un diverbio stradale, per poi scappare rapidamente. La polizia ha avviato le indagini per rintracciare il responsabile e garantire la sicurezza nel territorio.

Bergamo. Ha minacciato una giovane automobilista con una pistola dopo un diverbio stradale, per poi fuggire rapidamente dal luogo dell’evento. È quanto accaduto lunedì pomeriggio (26 gennaio) in zona Circonvallazione delle Valli. La donna, in evidente stato di shock, è stata trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti. Nonostante ciò, è riuscita a contattare il numero di emergenza 112, fornendo una descrizione dettagliata dell’autovettura dell’aggressore. Sulla base degli elementi raccolti e grazie a una mirata attività info-investigativa, gli operatori delle Volanti e della Squadra Mobile sono riusciti a risalire all’identità di un giovane italiano, classe 2002, rintracciato successivamente presso la propria abitazione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

