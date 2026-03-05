Ruba una moto da 12 mila euro con un flex e fugge via 18enne rintracciato dalla polizia e arrestato

Un ragazzo di 18 anni ha trafugato una moto del valore di 12 mila euro lungo via Eleonora D’Angiò, utilizzando un flex a batteria per tagliare la catena nel corso di un pomeriggio. La presenza di un agente della questura di Catania libero dal servizio ha portato alla sua individuazione e successivo arresto. La polizia ha rintracciato il giovane poco dopo e lo ha sottoposto a fermo.

A soli 18 anni aveva rubato una moto, parcheggiata lungo via Eleonora D’Angiò, tagliando la catena con un flex a batteria in pieno giorno, ma non aveva fatto i conti con l'occhio vigile di un agente della questura di Catania libero dal servizio, che lo ha notato ed allertato i colleghi con una veloce chiamata alla sala operativa. Prima che arrivassero i rinforzi, però, il giovane era riuscito nel suo intento, accendendo il motore e sfrecciando via a tutto gas. Il giovane è entrato in azione in pieno giorno, armato di un flex a batteria utilizzato per tagliare la catena con la quale la moto era ancorata ad un sostegno in strada. A notarlo è stato un poliziotto libero dal servizio della squadra mobile che ha allertato la sala operativa della questura di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Lazio: da Regione 118 mila euro a 12 comuni per potenziare parco auto e moto Polizia localeÈ stata ufficialmente pubblicata sul bollettino della Regione Lazio la graduatoria relativa ai Comuni che avranno diritto di accesso ai fondi...

Entra in un negozio fingendo di cercare lavoro, poi ruba 100 euro e fugge: arrestato dai carabinieri dopo una violenta rissa e un inseguimento da filmIl ragazzo ha arraffato due banconote da 50euro dal registratore di cassa di un negozio del paese.

Altri aggiornamenti su Ruba una moto da 12 mila euro con un....

Temi più discussi: Alassio, ruba una moto e scappa con due coltelli nello zaino: arrestato dalla polizia locale; Alassio di Venerdì: Giovanni Mari presenta il suo volume Fascistissima; Devasta il distributore e ruba una Yaris: 20enne preso a bordo strada nell’auto in panne. È già la quinta o sesta volta, non teniamo...; Ruba un'auto e si porta via l'incasso al distributore: la vigilanza lo fa arrestare.

Ruba moto dal valore di 12 mila euro, scoperto da un poliziotto libero dal servizioDall’analisi del cellulare del 18enne è emerso che, in altre occasioni, dopo aver consumato i furti, aveva attuato la tecnica del cavallo di ritorno, richiedendo cifre che spaziavano dai 200 agli 80 ... grandangoloagrigento.it

Ruba una moto ad Alassio e scappa con due coltelli nello zaino, arrestato dalla Polizia Locale e condannato a 8 mesi di reclusioneAttimi di tensione nel pomeriggio di giovedì in pieno centro ad Alassio. Un uomo di 48 anni, originario di Firenze ma residente a Loano, ha rubato uno scooter posteggiato sulla via Aurelia per poi sca ... imperiapost.it

giovanni e francesco x sempre nemici giurati durante ruba gallina casa mia famiglia etc etc #staseratuttoèpossibile x.com

Ricotta impanata, semplicissima da realizzare. Pochi minuti di lavoro e pochi ingredienti per ottenere un secondo piatto gustosissimo che andrà a ruba. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/ricotta-impanata/ - facebook.com facebook