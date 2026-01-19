Ascolti TV di domenica 18 gennaio 2026 | vince Canale5 in prime time Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna dominano l’access

L’analisi degli ascolti televisivi di domenica 18 gennaio 2026 evidenzia la leadership di Canale5 in prime time, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che si affermano nell’access prime. Rai1 e Nove si confermano tra i programmi più seguiti in altre fasce della giornata. Di seguito, i dati completi suddivisi per fascia oraria e piattaforma.

Gli ascolti tv di domenica 18 gennaio 2026 vedono Canale5 conquistare la vetta degli ascolti. Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo raccoglie 2.241.000 spettatori con il 16.6% di share, risultando il programma più visto in prime time.

Gli ascolti televisivi di domenica 11 gennaio 2026 mostrano un andamento equilibrato tra le principali reti. Nel Prime Time, Rai1 e Canale5 si contendono la preferenza del pubblico, con quest’ultima che si aggiudica la serata grazie a Ascolti tv 18 gennaio 2026: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna, Ornella senza fine | Dati Auditel

Ecco i dati degli ascolti televisivi di domenica 18 gennaio 2026, con una sfida tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 va in onda "Prima di noi", mentre su Canale 5 si svolge la consueta gara di "Chi vuol essere milionario". Accanto a queste programmazioni, sono stati trasmessi anche "Affari Tuoi", "La Ruota della Fortuna" e "Ornella senza fine". Di seguito i dettagli degli ascolti secondo i dati Auditel.

#AscoltiTV | Domenica 18 Gennaio 2026. Bene #OrnellaSenzaFine (10.5%), #ChiVuolEssereMilionario al 16.6%, flop #PrimaDiNoi (11.2%) I dati auditel della giornata di ieri x.com

Prima di Noi finisce in anticipo, a causa dei bassi ascolti tv. Stasera una nuova puntata, la seguirete Gli ultimi episodi andranno in onda martedì e poi l’ultima puntata sarà trasmessa domenica 25 gennaio. Non sempre il risultato auditel corrisponde alla qu - facebook.com facebook

