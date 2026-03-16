Affari tuoi Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati sulle note di Pulp Fiction

Durante una serata, Herbert Ballerina e Martina Miliddi si sono esibiti tra risate e sketch dall’umorismo british, accompagnati dalle note di Pulp Fiction. La serata è iniziata con momenti divertenti e si è conclusa con un finale che ha lasciato un senso di amarezza. La scena si è svolta davanti a un pubblico presente, coinvolto nelle esibizioni e negli spettacoli proposti.

Una serata che parte tra risate e sketch dallo humor british, come sempre, ma che si chiude con un finale agrodolce. La puntata del 15 marzo di Affari tuoi, il game show di Rai 1 guidato da Stefano De Martino, ha mescolato perfettamente comicità e qualche momento di tensione. Protagoniste della partita sono state le gemelle Valentina ed Elisa, arrivate dalle Marche con un obiettivo molto chiaro: vincere abbastanza per regalarsi una vacanza con gli amici. Ma tra pacchi rossi che saltano fuori uno dopo l’altro, offerte tentatrici e decisioni difficili, la partita si trasforma presto in un’altalena di emozioni. Per fortuna ci sono Herbert Ballerina e Martina Miliddi che ci fanno sognare con uno dei balli più iconici del cinema, perfetto per anticipare la notte degli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina Miliddi scatenati sulle note di Pulp Fiction Articoli correlati Chi è Martina Miliddi, la nuova ballerina di Affari Tuoi che prende il posto di Herbert BallerinaMartina Miliddi è il nuovo volto entrato nel cast di Affari Tuoi , lo storico game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospettoNella puntata di Affari tuoi andata in onda venerdì 23 gennaio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, i protagonisti sono stati Damiano,... Una selezione di notizie su Herbert Ballerina Temi più discussi: Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il lavoro a Martina: il balletto tanto voluto da De Martino; La Rai rimuove il post sulla ballerina di Affari tuoi: Può urtare l’apparato cardiorespiratorio; Bufera sulla Rai: post sulla ballerina di Affari Tuoi rimosso dopo le polemiche social; Può urtare il vostro apparato cardiorespiratorio: la Rai rimuove il post social sulla ballerina di Affari tuoi. Affari Tuoi, Herbert Ballerina ruba il lavoro a Martina: il balletto tanto voluto da De MartinoUna puntata sfortunata, quella del 9 marzo, che però ha regalato grandi sorprese: pacco nero vincente e il balletto di Herbert ... dilei.it «Può urtare il vostro apparato cardiorespiratorio»: la Rai rimuove il post social sulla ballerina di Affari tuoiIl 9 marzo la Rai pubblica su Instagram la clip di un balletto di Martina Miliddi. La didascalia: immagini che «potrebbero urtare la vostra sensibilità». Dopo qualche ora l’azienda toglie il post ... editorialedomani.it - Herbert Ballerina e Martina questa sera si sono superati… #affarituoi - facebook.com facebook