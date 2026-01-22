Chi è Martina Miliddi la nuova ballerina di Affari Tuoi che prende il posto di Herbert Ballerina

Martina Miliddi, nota ballerina e performer, è la nuova protagonista di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prende il posto di Herbert Ballerina, portando la sua esperienza artistica e professionale nel programma. La sua presenza contribuisce a rinnovare l’atmosfera dello show, garantendo continuità e freschezza nel cast.

Martina Miliddi è il nuovo volto entrato nel cast di Affari Tuoi, lo storico game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il suo arrivo segna il cambio di scena dopo l’uscita di Herbert Ballerina (a quanto pare solo provvisoria), con una scelta che punta su professionalità e presenza scenica. A presentarla è stato lo stesso De Martino, che con ironia ha sottolineato come, questa volta, in studio sia arrivata “una vera ballerina”. Nata a Cagliari nel 2000, Martina Miliddi è una ballerina professionista specializzata nei balli latino-americani. Il grande pubblico l’ha conosciuta nel 2020 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, esperienza che l’ha resa uno dei volti più riconoscibili della sua edizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

