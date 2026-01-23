Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 23 gennaio 2026 su Rai 1, si sono suscitati sospetti riguardo a Herbert Ballerina, accusato di essere stato eliminato da Martina Miliddi. La puntata, condotta da Stefano De Martino, ha visto protagonisti Damiano, operaio trentino, e sua figlia Sophie, concentrando l’attenzione su eventuali tensioni tra i concorrenti.

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda venerdì 23 gennaio 2026 su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, i protagonisti sono stati Damiano, operaio in cartiera da Pieve di Bono-Prezzo (Trentino-Alto Adige), soprannominato "Sean Penn", e la figlia Sophie, studentessa. La serata è stata ricca di emozioni, gag e colpi di scena, con l’assenza di Herbert Ballerina ancora al centro delle battute: il conduttore ha continuato a scherzarci sopra, usando il cartonato "torno subito" e provocando il pubblico, mentre Martina Miliddi ha deliziato con il suo balletto sexy, scatenando preferenze tra gli spettatori (De Martino ha ironizzato su un finto "Lupo" che ha avviato una petizione per tenere lei al posto di Herbert). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina fatto fuori da Martina Miliddi? Il sospetto

Chi è Martina Miliddi, la nuova ballerina di Affari Tuoi che prende il posto di Herbert BallerinaMartina Miliddi, nota ballerina e performer, è la nuova protagonista di Affari Tuoi, il celebre game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Chi è Martina Miliddi, la new entry di Affari Tuoi che sostituisce (per ora) Herbert BallerinaMartina Miliddi si unisce temporaneamente al cast di Affari Tuoi, sostituendo Herbert Ballerina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Herbert Ballerina, perché è sparito da Affari Tuoi: le scuse sul web e lo show su un altro canale; Martina Miliddi al posto di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, chi è: da Amici al film di Checco Zalone; Affari tuoi, Herbert Ballerina scomparso. Cosa è successo e che fine ha fatto; Che fine ha fatto Herbert Ballerina: il motivo dell’assenza da Affari Tuoi.

Affari Tuoi, Damiano cambia idea a un passo dal disastro: "Vorrei permettere a mia moglie di lavorare meno" x.com

“Perché è andato via”. Herbert Ballerina scomparso da Affari Tuoi, si scopre solo ora cosa è successo davvero - facebook.com facebook