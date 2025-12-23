Affari Tuoi Martina vince 100 mila con la regione fortunata ma non è come sembra

Martina, concorrente di Affari Tuoi, ha vinto 100 mila euro grazie alla regione fortunata, ma la vicenda nasconde alcune sfumature. La puntata di martedì 23 dicembre ha visto protagonista Micol, proveniente dalla Valle d’Aosta, in un episodio che ha suscitato diverse riflessioni. Un approfondimento sulla dinamica del gioco e sulle sorprese che possono sorgere anche nelle situazioni più apparentemente semplici.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 23 dicembre ha avuto come protagonista Micol, concorrente dalla Valle d'Aosta. Al termine della serata, il risultato ufficiale è stato una vincita da 100mila euro, ottenuta grazie alla scelta corretta nella fase finale della Regione Fortunata, la Calabria. Dopo aver perso i premi più alti sul tabellone, Micol si è ritrovata con un pacco contenente 20mila euro e la possibilità di tentare la fortuna. La scelta della regione si è rivelata decisiva e così ha conquistato 100 mila euro in gettoni d'oro. In realtà però tornerà a casa con una cifra diversa.

