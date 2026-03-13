Skriniar al Napoli? L’annuncio spiazza tutti | l’affare decolla in un caso

Il difensore sarà presto un giocatore del Napoli. La trattativa procede senza intoppi e il trasferimento sembra ormai imminente. Il club partenopeo ha avviato le procedure per formalizzare l’accordo, mentre il calciatore si prepara a lasciare il suo attuale team. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, segnando un passo importante per la nuova stagione.

Il Napoli guarda avanti e inizia a programmare le prossime mosse tra mercato e rinnovi. Il quadro è stato tracciato dal giornalista Emanuele Cammaroto, intervenuto ai microfoni di ‘RadioPunto Zero’. Dalla possibile permanenza di Eljif Elmas fino alle valutazioni su Amir Rrahmani, passando per il possibile arrivo di Milan Skriniar e l’interesse per Wilfried Singo. Diversi scenari che dipendono anche dalla posizione di Antonio Conte, il cui futuro potrebbe influenzare alcune scelte della società partenopea in vista della prossima stagione. Il Napoli su Skriniar? Le possibili idee per l’estate. Secondo il giornalista, alcune scelte di mercato potrebbero dipendere quindi dalla permanenza di Antonio Conte sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Skriniar al Napoli? L’annuncio spiazza tutti: l’affare decolla in un caso Articoli correlati Napoli, il ct Garcia spiazza tutti su De Bruyne e Lukaku: arriva l’annuncioLa stagione del Napoli è stata inevitabilmente segnata dalla grande quantità di infortuni. Leggi anche: Addio Napoli, il pressing per l’azzurro aumenta: manca un tassello e l’affare decolla Altri aggiornamenti su Skriniar al Napoli L'annuncio spiazza... Temi più discussi: Skriniar al Napoli può essere un acquisto che dipende dal futuro di Antonio Conte; Skriniar punta al ritorno contro il Kosovo, nonostante l'infortunio; Napoli, Conte prenota un acquisto in caso di permanenza; Napoli: i tre colpi che farebbero felice Conte. Valutazioni su De Bruyne. Calciomercato Napoli, Cammaroto: Potrebbe arrivare Skriniar, Rrahmani piace all'Atletico e interesse per SingoEMANUELE CAMMAROTO, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi ... msn.com Skriniar al Napoli può essere un acquisto che dipende dal futuro di Antonio ConteMilan Skriniar è un nome che torna sempre in auge in chiave Napoli. Dopo l'avventura al PSG e l'approdo ai turchi del Fenerbahce, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di ritornare in Serie A, ... msn.com Cracks +. . Ederson voleva attirare l’attenzione della ragazza senza sapere che fosse sorda, ma dopo che Skriniar lo ha avvertito, ha fatto questo per sorprenderla. - facebook.com facebook MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Napoli, con Conte occhi su Solet, Skriniar e Kean, riflessioni in uscita" ift.tt/YPAaoDp x.com