L’area della Fabbrichina a Colle torna sotto i riflettori, con un possibile interesse da parte di università statunitensi. Sebbene le trattative siano ancora in fase preliminare, questa prospettiva riporta l’attenzione su un’area strategica, da tempo oggetto di discussioni e ipotesi di rilancio. La vicenda evidenzia l’importanza di un possibile sviluppo che potrebbe influenzare il futuro del territorio.

Un interessamento ancora tutto da definire, ma che riaccende i riflettori su un’area strategica e da tempo al centro di ipotesi di rilancio. Si parla dell’area della Fabbrichina a Colle (nella foto), dove negli ultimi mesi è emersa l’attenzione preliminare da parte di una università americana della Pennsylvania, senza però che, allo stato attuale, vi sia alcun atto formale o percorso già concretizzato. L’interesse, secondo quanto filtra, riguarderebbe in particolare il lotto della Vulcania e quello degli immobili situati sotto la collina. Forse, anche dei due terreni limitrofi, considerati funzionali ad un eventuale progetto di riqualificazione o di insediamento con finalità formative e di ricerca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: arriva l’attesa svolta. L’area della Fabbrichina interessa a università Usa

Leggi anche: Colle: finalmente il mattatoio. Si è svolta l’inaugurazione dopo l’attesa riqualificazione

Leggi anche: In Città Alta arriva la prima area cani: “Novità attesa, più di 100 animali nel borgo”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L’attesa è finita: l’8 GENNAIO arriva il nuovo ICON DROP! Capi iconici pensati per chi vive ogni allenamento come un’espressione di stile e femminilità. Eleganza. Forza. Atteggiamento. #Bombafit #newdrop #icon #icondrop @anytimefitnessguidonia - facebook.com facebook