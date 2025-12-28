AEW | Jon Moxley vince il Continental Classic 2025 e poi recita un promo da face

Il leader dei Death Riders trionfa nel torneo battendo Kazuchika Okada in finale dopo una serata segnata da controversie e colpi proibiti Moxley conquista la cintura continentale a Worlds End. Jon Moxley è il vincitore del Continental Classic 2025. Nel main event della porzione titolata di Worlds End, il quattro volte AEW World Champion ha sconfitto Kazuchika Okada in 20 minuti e 10 secondi, strappandogli la AEW Continental Championship e interrompendo il suo tentativo di vincere il torneo per il secondo anno consecutivo. Una vittoria arrivata al termine di una serata durissima per entrambi i finalisti, che hanno dovuto superare semifinali combattutissime prima di affrontarsi per il trofeo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

