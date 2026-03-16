Questa notte, all'inizio di Revolution, si è svolto un match tra FTR e Young Bucks per i titoli di coppia AEW. FTR ha mantenuto il titolo, mentre Cope e Cage sono tornati sul ring per cercare di ottenere una vendetta. La sfida ha visto protagonisti due team noti nel panorama della federazione, con un pubblico che ha assistito a un incontro intenso e combattuto.

Revolution questa notte si è aperto con un classico, un tag team match tra FTR e Young Bucks con in palio i titoli di coppia AEW. Due team che si conoscono benissimo e che hanno dato già luogo a battaglie epiche in passato, ma questa volta hanno aggiunto un twist alla loro rivalità mettendo in mezzo anche le famiglie quando gli FTR hanno deciso di attaccare la famiglia dei Bucks, colpendo in particolare il fratello Malachi. Near fall su near fall. Famiglia Jackson al completo a bordo ring con i figli pronti a sostenere i genitori. Il match è subito iniziato nel caos con i due team che hanno iniziato a lottare a bordo ring e sin da subito Nick Jackson ha iniziato a perdere sangue dal viso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: FTR ancora campioni, ma riecco Cope e Cage in cerca di vendetta

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