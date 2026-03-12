Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite, si è tenuto un Six-Man Tag Team Match tra Dem Bucks, con Mark, Matt e Nick Jackson, e il team di Tommaso Ciampa insieme agli AEW World Tag Team Champions, FTR. L’incontro è stato caratterizzato da molteplici azioni spettacolari e momenti di caos, coinvolgendo tutti e sei i lottatori sul ring in un match ricco di tensione e sorprese.

WE'RE NOT WAITING FOR THE BELL IN OUR TRIOS MAIN EVENT!Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.commt2iGhpSrG Matt Jackson ha poi spedito Cash Wheeler contro la barricata a bordo ring, lanciando anche uno sguardo di sfida verso Stokely, mentre Mark Briscoe preparava un tavolo per Tommaso Ciampa. Briscoe è salito sul paletto, ma è stato intercettato da Dax Harwood all’angolo. Tuttavia, è riuscito a bloccare il tentativo di Superplex e a far cadere Harwood al tappeto. Nick Jackson ha immediatamente approfittato della situazione, permettendo a Briscoe di ottenere un conto di due. Matt Jackson ha poi ricevuto il cambio, ma è stato subito mandato all’angolo da Harwood, che ha dato il tag a Ciampa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

AEW: Caos e distruzione nel Six-Man Tag Team Match tra Dem Bucks, Ciampa e FTR a Dynamite

