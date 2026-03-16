Aeroitalia investe su Salerno | nuove rotte internazionali verso Grecia e Baleari per l’estate 2026

Aeroitalia annuncia l’introduzione di nuove rotte internazionali dall’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi per l’estate 2026. La compagnia aerea pianifica collegamenti verso la Grecia e le Isole Baleari, ampliando così le destinazioni disponibili dal sito aeroportuale campano. L’investimento si traduce in un potenziamento delle rotte estive e in un rafforzamento della presenza dell’azienda nella regione.

Aeroitalia rafforza la propria presenza all’ Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento annunciando nuove rotte internazionali per l’estate 2026. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa congiunta organizzata presso la Camera di Commercio di Salerno, alla presenza dei vertici della compagnia aerea e di GESAC, società di gestione degli aeroporti campani. Durante l’incontro sono state presentate quattro nuove rotte internazionali leisure che saranno operative nei mesi di luglio e agosto 2026: due verso le isole Baleari in Spagna e due verso le isole greche, ampliando significativamente l’offerta estiva dello scalo salernitano. 🔗 Leggi su Zon.it

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