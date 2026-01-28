Torna il volo Parma–Olbia | Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026

Aeroitalia riporta il volo tra Parma e Olbia. Dopo anni di assenza, questa tratta torna ad essere operativa nell’estate 2026. La notizia fa felici sia l’aeroporto di Parma sia chi sogna di partire per la Sardegna. La compagnia ha annunciato 12 nuove rotte per la prossima stagione, e il collegamento con Olbia rappresenta uno dei più attesi.

Buone notizie per l’aeroporto di Parma e per i viaggiatori del territorio: nell’estate 2026 tornerà operativo il volo Parma–Olbia, uno dei collegamenti più attesi verso la Sardegna. Il ripristino della rotta rientra nel piano di espansione annunciato da Aeroitalia, che per la Summer 2026 mette in campo 12 nuove rotte e il potenziamento di diversi collegamenti strategici sul territorio nazionale. L’operazione mira a garantire una mobilità sempre più capillare, favorendo sia i flussi turistici sia quelli legati al lavoro e agli affari. Oltre al collegamento Parma–Olbia, tornano attivi anche altri voli stagionali sospesi nella scorsa estate, come Roma Fiumicino–Ibiza, Roma Fiumicino–Bacau, Catania–Bergamo, Cagliari–Catania e i collegamenti da Perugia verso Lamezia Terme e Olbia.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Parma Olbia Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026 Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026. Ryanair, tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026 Ryanair ha annunciato le nuove rotte per l’estate 2026 dagli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Parma Olbia Argomenti discussi: Perché Lookman e Pellegrino non giocano Atalanta-Parma: infortunio, scelta tecnica o mercato? Il motivo della doppia assenza; Tra i sogni di un bambino e le responsabilità di un capitano: Delprato torna a Bergamo. Il Parma torna su Skoglund: l'Hammarby lo valuta 3-4 milioni di euro. Il puntoIl Parma sembrerebbe essere tornato a sondare la pista che porta ad Hampus Skoglund. Secondo quanto riportato dal sito tematico ParmaLive.com, il club gialloblù ha messo nel mirino il terzino destro ... tuttomercatoweb.com Aeroitalia ritorna a Parma. Volo per Olbia stagionale La compagnia aerea italiana Aeroitalia ritornerà a servire l'aeroporto di Parma nel periodo estivo 2026 con un volo bisettimanale per Olbia. Volo da metà giugno a settembre Il collegamento tra la città emilia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.