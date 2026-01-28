Aeroitalia annuncia 12 nuove rotte per l’estate 2026. La compagnia aerea italiana punta a rafforzare la sua presenza sia in Italia che all’estero, aprendo nuovi collegamenti per la prossima stagione. L’annuncio arriva in un momento di crescita, con l’obiettivo di conquistare più clienti e aumentare le destinazioni disponibili.

Roma, 28 gennaio 2026 – Aeroitalia annuncia il nuovo piano operativo per l’ estate 2026 con l’introduzione di 12 rotte che andranno ulteriormente a rafforzare la propria presenza sul mercato nazionale e internazionale. Le nuove rotte nascono con l’obiettivo di offrire soluzioni di viaggio flessibili e capillari, favorendo sia la mobilità dei passeggeri sia la promozione delle principali mete turistiche e d’affari sul territorio nazionale. Le nuove rotte della Summer 2026. Per la Summer 2026 sono in programma 12 nuove rotte che arricchiranno l’offerta dei collegamenti Aeroitalia. Tra queste figurano i voli tra Bologna e Cagliari, Firenze e Cagliari, Pisa e Cagliari, oltre alla rotta che unirà Pisa e Comiso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ryanair ha annunciato le nuove rotte per l’estate 2026 dagli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa.

Ryanair annuncia il rilancio delle operazioni per l’estate 2026 presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con l’introduzione di tre nuove rotte e due aeromobili in più.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Aeroitalia: nuove rotta da Olbia e Cagliari.

