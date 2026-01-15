Nicola Fratoianni tocca il fondo | Butto dalla torre Netanyahu E salva l' imam che tifa stragi
Nicola Fratoianni ha partecipato a un gioco televisivo in cui ha scelto tra Benjamin Netanyahu e Mohammed Hannoun, leader dell’Associazione dei Palestinesi in Italia. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, evidenziando le tensioni politiche e le posizioni divergenti sui temi del conflitto israelo-palestinese. Un episodio che mette in luce come le scelte pubbliche possano riflettere le complessità delle questioni geopolitiche e delle alleanze in Italia e nel mondo.
Chi butti giù tra Benjamin e Netanyahu e Mohammed Hannoun?: Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, ha partecipato al "gioco della torre" su RaiNews24, e non ha avuto tentennamenti sulla scelta tra il premier israeliano e il presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, accusato di aver fatto confluire milioni di euro nelle casse di Hamas. "Netanyahu, senza dubbio", ha risposto. E ha anche spiegato il motivo della sua scelta, dicendo che se l'architetto sarà dichiarato colpevole al termine dell'inchiesta e del processo "ha fatto una cosa terribile", mentre Netanyahu è capo di un governo che ha "organizzato e perpetrato il genocidio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Nicola Fratoianni tocca il fondo: Butto dalla torre Netanyahu. E salva l'imam che tifa stragi.
