Morto così! Musica in lutto se ne va il cantante della storica band

Il mondo della musica piange la scomparsa di Tommy DeCarlo, il cantante che per anni ha dato voce ai Boston, la band rock internazionale. La notizia della sua morte ha colpito fan e colleghi, lasciando un vuoto nel panorama musicale. La sua voce è stata parte integrante di numerosi successi, e la sua perdita è stata annunciata senza dettagli su cause o circostanze.

Il rock internazionale è in lutto per la scomparsa di Tommy DeCarlo, cantante che per anni ha rappresentato una delle voci dei Boston. L’artista è morto all’età di 60 anni, dopo una malattia legata a un tumore al cervello diagnosticato nei mesi scorsi. La notizia è stata confermata dalla famiglia e dalla band, che ha ricordato il ruolo centrale di DeCarlo nel mantenere viva l’attività live del gruppo dopo la morte dello storico frontman Brad Delp. La scomparsa è avvenuta lunedì 9 marzo 2026. L’annuncio della famiglia e la lotta contro la malattia. A comunicarlo pubblicamente sono stati i figli Annie, Talia e Tommy Jr., attraverso un messaggio condiviso sui social dal profilo del padre. 🔗 Leggi su Tvzap.it

