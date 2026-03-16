Addio all’ambasciatore De Bosis Abitò la Torre emblema di Portonovo

È scomparso ieri l’ambasciatore Alessandro Cortese de Bosis, che avrebbe compiuto 100 anni il 23 aprile. Ha vissuto nella Torre di Portonovo, un edificio simbolo della zona. È deceduto serenamente, circondato dall’affetto delle sue figlie, Alessandra, Raffaella e Adriana, e dai nipoti. La sua morte ha suscitato cordoglio tra i familiari e le persone che lo conoscevano.

Alessandro Cortese de Bosis ci ha lasciato ieri. Il prossimo 23 aprile avrebbe compiuto 100 anni. Se ne è andato sereno, con il sorriso tra le labbra, circondato dall’amore dei suoi famigliari, delle sue amate figlie, Alessandra, Raffaella e Adriana e nipoti. La cara moglie Marina Boesch, pronipote di Aurelio Saffi, è scomparsa nel 2012. Per gli anconetani era "l’Ambasciatore", abitante della Torre, emblema di Portonovo e di tutta la grande famiglia che ne fa parte. Conoscerlo, parlarci, ascoltare i suoi pensieri era per chiunque una lezione di vita che sarebbe poi rimasta indimenticabile. Il suo indiscusso fascino aveva radici profonde nel ricco terreno dei valori più alti dell’umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio all’ambasciatore De Bosis. Abitò la Torre, emblema di Portonovo Articoli correlati Morto Aldo Roscioni, addio al ‘sindaco’ di Portonovo. “Grande innovatore, rilanciò la baia”Ancona, 4 febbraio 2026 - È venuto a mancare a 82 anni Aldo Roscioni, detto il “sindaco” di Portonovo, grande innovatore e responsabile del rilancio... Addio ad Aldo Roscioni, il "sindaco" di PortonovoANCONA – È purtroppo venuto a mancare a 82 anni Aldo Roscioni, detto il “sindaco” di Portonovo, grande innovatore e responsabile del rilancio della... Contenuti utili per approfondire Addio all'ambasciatore De Bosis Abitò... Temi più discussi: Addio all’ambasciatore De Bosis. Abitò la Torre, emblema di Portonovo; Addio all’ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis: Portonovo e la sua torre nel cuore; Referendum Giustizia, come votare a San Marino: il vademecum dell'ambasciatore Colaceci; Alfredo Troisi, morto a 87 anni l'ideatore della stella cometa di piazza Bra e della rassegna presepi del mondo in Arena. Addio all’ambasciatore De Bosis. Abitò la Torre, emblema di PortonovoIl prossimo 23 aprile avrebbe compiuto 100 anni, Nipote di Lauro, autore del famoso volo su Roma, partecipò alla guerra contro il nazifascismo. Console a Parigi e New York, conobbe i grandi della terr ... ilrestodelcarlino.it Addio all’ambasciatore Alessandro Cortese De Bosis: Portonovo e la sua torre nel cuoreANCONA Portonovo piange la scomparsa di un altro suo personaggio illustre. Se ne è andato Alessandro Cortese De Bosis, per ... msn.com Bebe Vio annuncia il suo addio alla scherma: "Ho avuto parecchi problemi fisici ultimamente. Non l'ho mai detto a voce alta, purtroppo è finita con la scherma, non ce la faccio più fisicamente. Adesso abbiamo, dico 'abbiamo' con la squadra perché posso farlo - facebook.com facebook #Milan , addio sogno rimonta Scudetto: #Allegri cade a Roma, la #Lazio ringrazia #Isaksen x.com