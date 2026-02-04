Addio ad Aldo Roscioni il sindaco di Portonovo

È morto a 82 anni Aldo Roscioni, il “sindaco” di Portonovo. Era conosciuto per aver portato nuove idee e aver rilanciato la baia. La sua perdita lascia un vuoto grande tra chi lo stimava e tra chi vedeva in lui un punto di riferimento.

ANCONA – È purtroppo venuto a mancare a 82 anni Aldo Roscioni, detto il "sindaco" di Portonovo, grande innovatore e responsabile del rilancio della baia intera.Aldo RoscioniAd annunciarne la scomparsa è il Consorzio "La Baia di Portonovo" che «esprime profondo cordoglio per la scomparsa del.

