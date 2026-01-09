Diocesi in lutto addio al vescovo emerito Vincenzo Zarri La salma sarà tumulata in duomo

La diocesi di Forlì-Bertinoro piange la perdita del vescovo emerito Vincenzo Zarri, figura di spicco e guida spirituale. La salma sarà tumulata nel duomo, in segno di rispetto e vicinanza alla comunità. Zarri, uomo di cultura e pazienza, ha contribuito significativamente alla crescita della diocesi, unendo realtà storiche diverse con dedizione e sensibilità pastorale.

È morto il vescovo emerito di Forlì-Bertinoro monsignor Vincenzo Zarri, pastore colto e paziente costruttore di una diocesi nata dall'unione di due realtà storiche distinte. I funerali si terranno a Bologna lunedì, mentre la cerimonia funebre in cattedrale a Forlì è ancora in fase di definizione.

