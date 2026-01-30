È morto don Leonardo, il decano della diocesi di Pistoia. Aveva quasi 100 anni e avrebbe compiuto il compleanno ad agosto. La notizia ha colpito tutti, soprattutto i tanti fedeli che lo conoscevano da anni. La sua scomparsa lascia un vuoto grande nella comunità, che ricorda con affetto il sacerdote che ha dedicato una vita alla chiesa e ai suoi parrocchiani.

Candeglia (Pistoia), 30 gennaio 2026 – Era il decano della Diocesi pistoiese e il prossimo agosto, avrebbe compiuto cento anni. Ma ieri si è spento, a 99 anni, don Leonardo Giacomelli, storico parroco di Candeglia dove ha svolto il proprio servizio dal 1961 al 2017 nella chiesa di San Pietro. Una figura storica per il paese, che ha unito generazioni di giovani e adulti intorno all’attività portata avanti nella parrocchia di un borgo che negli anni Sessanta aveva poche case e che è poi diventato una popolosa frazione. Nel 2022, don Leonardo fu ordinato Monsignore da papa Francesco: fu nominato sacerdote nel 1950 e, dall’anno successivo, ha iniziato il suo percorso, prima come cappellano a Capraia, poi due anni a Vignole, altri sei a Sarripoli per poi arrivare a Candeglia, lasciata nel 2017 per raggiunti limiti di età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a don Leonardo, decano della Diocesi. Aveva quasi cent’anni

Approfondimenti su Don Leonardo Diocesi

Nella Diocesi si registra un improvviso lutto con la scomparsa di don Leonardo Bacelle, avvenuta giovedì pomeriggio all’età di 68 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Don Leonardo Diocesi

Argomenti discussi: Addio a Don Leonardo, lo storico parroco di Candeglia; Addio a don Leonardo, decano della Diocesi. Aveva quasi cent’anni; Addio a don Leonardo Giacomelli, il sacerdote che ha segnato la vita della comunità pistoiese; Lutto improvviso nella Diocesi, si è spento don Leonardo: domenica aveva celebrato messa.

Addio a don Leonardo, decano della diocesi. Aveva quasi cent’anniDal 1961 al 2017 era stato lo storico parroco di Candeglia ... msn.com

#Calciomercato #Sampdoria, non solo Simone #Romagnoli: anche Leonardo #Benedetti verso l'addio. Ecco dove giocherà - facebook.com facebook