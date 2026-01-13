Morto Matt Kwasniewski-Kelvin addio al genio fragile dei Black Midi

Roma, 13 gennaio 2026 – La comunità musicale internazionale si stringe nel ricordo di Matt Kwasniewski-Kelvin, chitarrista dei Black Midi, scomparso recentemente. La sua presenza ha lasciato un segno distintivo nel panorama della musica alternativa, unendo talento e sensibilità. La sua morte rappresenta una perdita significativa, ricordando l’importanza di valorizzare anche le figure più delicate e complesse nel mondo della musica.

Roma, 13 gennaio 2026 – La musica alternativa perde una delle sue voci più forti, ma anche più fragili allo stesso tempo. Matt Kwasniewski-Kelvin, chitarrista e membro fondatore dei Black Midi, è morto a soli 26 anni dopo una lunga battaglia con la salute mentale. Una notizia che ha scosso la scena rock internazionale e acceso, ancora una volta, i riflettori su un tema spesso taciuto, quello del disagio interiore. L'annuncio della famiglia di Matt Kwasniewski-Kelvin. A dare la notizia è stato il padre Tony, con un messaggio pubblicato sull'account Instagram di Rough Trade Records: "Un musicista talentuoso, un giovane uomo amorevole non ce l'ha fatta, nonostante gli sforzi.

