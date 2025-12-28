Cittadella morte a 43 e 48 anni l' oss Valentina Nicolin e l' infermiera Paola Cecchinato per turbo cancro a quest' ultima diagnosticato 4 mesi fa

A Cittadella, Valentina Nicolin e Paola Cecchinato, rispettivamente 43 e 48 anni, sono decedute a poche ore di distanza. Valentina, in lotta contro il cancro da oltre un anno, e Paola, la cui diagnosi di tumore risale a quattro mesi fa e le cure erano state sospese a causa di un ictus, hanno perso la vita in tempi ravvicinati. La loro scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità locale.

Valentina Nicolin e Paola Cecchinato si sono spente a poche ore di distanza l'una dall'altra. La prima combatteva contro la malattia da oltre un anno; la seconda aveva un tumore le cui cure erano state sospese per insorgenza improvvisa di un ictus Sono morte ad appena 24 ore l'una dall'altra.

