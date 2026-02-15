Pierre Kalulu si è finalmente fatto sentire sui social, reagendo all'espulsione che ha rischiato di compromettere la sua partita contro l’Inter. La sua foto con un’espressione determinata ha attirato l’attenzione, mostrando chiaramente la sua delusione per l’episodio. La decisione arbitrale ha scatenato molte polemiche tra i tifosi, mentre il difensore francese ha deciso di esprimere il proprio pensiero pubblicamente.

Pierre Kalulu ha scritto sui social dopo quanto accaduto ieri sera nel derby d’Italia contro l’Inter. Vediamo che cosa ha detto il difensore francese. Ieri sera si è giocato a San Siro il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Il match si è concluso con il risultato di 3-2 in favore dei nerazzurri, ma dopo quanto accaduto a livello arbitrale parlare di calcio viene piuttosto difficile. QUI LE ULTIMISSIME LIVE SULLA JUVE Fa discutere molto infatti la clamorosa espulsione di Kalulu. Il francese, che era già ammonito, non ha toccato Bastoni in un’azione di ripartenza interista. Quest’ultimo però ha simulato, traendo in inganno l’arbitro La Penna che ha mandato negli spogliatoi il difensore ex Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu rompe il silenzio social: la sua reazione dice tutto dopo l’espulsione vergognosa in Inter Juve – FOTO

La partita tra Inter e Juve si è conclusa con un pareggio, e questa volta la causa è stata la determinazione di entrambe le squadre, che hanno dato il massimo in campo.

Bastoni ha festeggiato con entusiasmo dopo che l’arbitro ha mostrato un cartellino rosso a Kalulu, episodio che ha scatenato le proteste dei tifosi della Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.