Achille Lauro si trova in ospedale insieme alle vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il cantante aveva dedicato loro il brano Perdutamente al Festival di Sanremo e ha deciso di incontrarli di persona, portando loro conforto e supporto. L’artista ha visitato i giovani sopravvissuti, condividendo con loro un momento di vicinanza e solidarietà.

Li aveva omaggiati al Festival di Sanremo dedicandogli il brano Perdutamente. Adesso Achille Lauro ha scelto di incontrare personalmente i giovani sopravvissuti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il cantante si è recato all’ ospedale Niguarda di Milano dove ha trascorso un pomeriggio assieme ai ragazzi ricoverati, a quelli già dimessi e alle loro famiglie. La visita di Achille Lauro in ospedale. Nessun annuncio social, nessuna pubblicità. Con discrezione, Achille Lauro, nel pomeriggio di domenica 15 marzo, si è recato nel reparto grandi ustioni dell’ ospedale Niguarda di Milano. Lo ha fatto per incontrare i giovanissimi italiani rimasti feriti durante il grave incendio che, nella notte di Capodanno, ha colpito il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Lauro in ospedale con le vittime di Crans-Montana: “Ha portato gioia”

Articoli correlati

Achille Lauro omaggia le vittime di Crans Montana a Sanremo 2026 con “Perdutamente”Alla seconda serata del Festival di Sanremo l’ingresso di Achille Lauro è stato un piccolo evento nell’evento.

Sanremo 2026, Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con ‘Perdutamente’(Adnkronos) – Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana al Festival di Sanremo 2026.

#achillelauro e la #sorpresa all’ #ospedale #pediatrico #gemelli di #roma #reaction #cantante

Aggiornamenti e notizie su Achille Lauro

Temi più discussi: Achille Lauro, Patty Pravo e Leo Gassmann per i bambini: Together for a Cure raccoglie oltre 200 mila euro: Ognuno ha il dovere di esserci; Crans-Montana, Achille Lauro visita i giovani ricoverati al Niguarda; Together for a Cure. La charity night con Achille Lauro; Incidente tra tre auto sulla Nuova Strada del Santo: 3 feriti, in ospedale anche una mamma che era in macchina con i due figli. Chiusa...

Achille Lauro in ospedale realizza il desiderio dei feriti di Crans-Montana. Coinvolto anche Carlo ContiAchille Lauro visita al Niguarda i giovani feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, dopo aver dedicato loro la canzone Perdutamente a Sanremo ... corrieredellosport.it

Achille Lauro all’ospedale Niguarda di Milano, in visita ai ragazzi ricoverati dopo la tragedia di Crans-MontanaGrande gesto di Achille Lauro che ha fatto visita ai ragazzi sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana e ancora ricoverati all'ospedale Niguarda di ... ilnotiziario.net

Dopo la struggente esibizione di Sanremo, Achille Lauro è andato a trovare in ospedale i ragazzi ricoverati dopo il rogo di Crans Montana - facebook.com facebook

Achille Lauro ha fatto visita ieri ai feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano. Il cantante sul palco di Sanremo aveva anche cantato la sua “Perdutamente” in omaggio alle vittime della strage. “Dopo la sua esibizion x.com