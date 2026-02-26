achille lauro omaggia le vittime di crans montana a sanremo 2026 con perdutamente

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, l’ingresso di Achille Lauro ha catturato l’attenzione del pubblico. Con la sua performance, ha deciso di rendere omaggio alle vittime di Crans Montana attraverso il brano “Perdutamente”. La scena si è animata con un’energia particolare, sottolineando il suo stile riconoscibile e la volontà di comunicare un messaggio forte e diretto.

Alla seconda serata del Festival di Sanremo l’ingresso di Achille Lauro è stato un piccolo evento nell’evento. Non era in gara, ma la sua presenza come co-conduttore accanto a Carlo Conti e Laura Pausini è bastata a incendiare la platea. Completo bianco impeccabile, una collana importante a spezzare la linea classica, Lauro attraversa il palco mentre dalla galleria si alza un coro spontaneo che lo chiama per nome. L’affetto del cantante è tangibile, quasi fisico, e racconta un legame costruito negli anni tra l’artista e il Festival. Un anno di numerosi traguardi. Visibilmente toccato, Lauro affida a poche frasi il bilancio di un anno che per lui ha avuto il sapore della consacrazione: il successo di Incoscienti giovani, i palazzetti gremiti, i tour esauriti in poche ore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

