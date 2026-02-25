Sanremo 2026 Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con ‘Perdutamente’

(Adnkronos) – Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha riservato uno spazio nel corso della seconda serata della kermesse canora per ricordare le 40 giovani vittime dell'incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel locale 'Le Constellation' nella località svizzera. Achille Lauro interpreterà il brano 'Perdutamente', diventato simbolo. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

