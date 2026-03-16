Questa mattina, Achille Lauro ha visitato l’ospedale Niguarda per incontrare i ragazzi feriti di Crans-Montana. Dopo aver esordito sul palco dell’Ariston, il cantante si è recato nei reparti, portando conforto e vicinanza ai giovani ricoverati. L’artista ha incontrato personalmente i pazienti, offrendo loro parole di sostegno e un abbraccio sincero.

Dal palco dell’Ariston alle corsie dell’ospedale. Questa mattina Achille Lauro ha fatto visita ai ragazzi ancora ricoverati al centro grandi ustionati dell’Ospedale Niguarda di Milano, rimasti feriti nell’incendio avvenuto la notte di Capodanno nel complesso Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. L’incontro è avvenuto poche ore prima dei concerti milanesi dell’artista al Forum di Assago, dove Lauro è atteso per le prime tappe del tour nei palazzetti. In ospedale il cantante ha incontrato non solo i giovani ancora in cura, ma anche alcuni ragazzi già dimessi e i genitori delle vittime della tragedia. Il desiderio dei ragazzi dopo Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Achille Lauro al Niguarda: l’abbraccio ai ragazzi feriti di Crans-Montana

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Achille Lauro omaggerà le vittime di Crans Montana a Sanremo

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