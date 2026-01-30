Aerosmith il cantante Steven Tyler a processo per abusi sessuali su minori

Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, dovrà affrontare un processo. La decisione arriva dopo che un giudice della contea di Los Angeles ha ritenuto che ci siano abbastanza prove per mandare l’artista a giudizio. Le accuse di abusi sessuali su minori sono state mosse da Julia Misley, e ora si aspettano gli sviluppi dell’udienza.

Sulla base della documentazione acquisita, un giudice della contea di Los Angeles ha ritenuto che le accuse di abusi sessuali su minori mosse contro il frontman degli Aerosmith Steven Tyler da parte di Julia Misley siano sufficientemente fondate per poter andare a processo. Il cantante, tuttavia, potrà finire alla sbarra esclusivamente in California, dal momento che per quanto concerne gli altri Stati in cui erano state depositate le denunce a suo carico, ovvero Oregon, Washington e Massachusetts, sono già stati superati i termini di prescrizione. La decisione del giudice Patricia A.Young arriva in merito alla causa intentata dalla donna, oggi 68enne, la quale sostiene di essere stata abusata sessualmente da Tyler negli anni '70, per la precisione quando da 16enne frequentava il secondo anno di liceo mentre il cantante aveva 25 anni.

