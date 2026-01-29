Docente accusato di abusi sessuali su studenti confermata in appello la condanna a sei anni

In un nuovo capitolo della vicenda, la Corte d’appello ha confermato la condanna a sei anni di carcere per Giulio Chiofalo, il docente arrestato alla fine del 2023. L’uomo è accusato di aver avuto rapporti sessuali con alcuni studenti, e ora la sentenza definitiva conferma la severità della pena. La decisione chiude un procedimento che ha tenuto sotto pressione la scuola e le famiglie coinvolte.

È stata confermata in appello la condanna a sei anni di reclusione nei confronti di Giulio Chiofalo, il docente arrestato alla fine del 2023 con l’accusa di aver intrattenuto rapporti sessuali con alcuni suoi studenti. Il verdetto è stato pronunciato dalla Corte presieduta dal giudice Carmelo.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

