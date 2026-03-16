Abusi su un minore in metro carabinieri arrestano 60enne in flagranza

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato mentre molestava un minore su un treno della metropolitana. L’intervento è avvenuto durante un’operazione di polizia all’interno dei vagoni della linea sotterranea della città. L’arresto si è concretizzato subito dopo che gli agenti hanno intercettato la scena e fermato l’uomo.

Un uomo di 60 anni è stato tratto in arresto con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. L’operazione è scattata a seguito di una serie di abusi che avrebbero avuto come scenario i vagoni della linea ferroviaria sotterranea della capitale. >> Rita De Crescenzo, l’annuncio che ammutolisce gli italiani: cosa sta succedendo La vittima della vicenda è un ragazzino di 16 anni, uno studente che ogni giorno utilizzava la metropolitana per recarsi a scuola. Proprio durante il tragitto quotidiano verso l’istituto, il giovane sarebbe stato costretto a subire gli approcci dell’uomo. Orrore sulla metro, carabinieri in azione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il presunto predatore avrebbe preso di mira il minore in modo sistematico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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