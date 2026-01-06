I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno arrestato in flagranza due uomini, di 20 e 30 anni, sospettati di aver preso parte alla truffa del “finto nipote”. Gli interventi, coordinati dal Comando Provinciale di Avellino, rientrano in un’attività di controllo del territorio finalizzata a contrastare i reati predatori. L’operazione sottolinea l’importanza della tutela della comunità attraverso interventi tempestivi e mirati.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto il coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri e sulla base delle direttive impartite dal Prefetto di Avellino, hanno tratto in arresto un ventenne e un trentenne, entrambi residenti nell’hinterland napoletano. I due sono ritenuti responsabili del reato di “ truffa aggravata in concorso ”, ai danni di un’ottantenne di Parolise. Nella tarda mattinata di ieri, i presunti truffatori avrebbero messo in atto il raggiro del cosiddetto “ finto nipote ”: dopo aver contattato telefonicamente l’anziana, fingendosi un familiare stretto, le avrebbero prospettato una situazione di urgente necessità, preannunciando l’imminente arrivo di una persona incaricata di ritirare denaro e oggetti di valore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffa del “finto nipote”: i Carabinieri arrestano in flagranza i presunti responsabili

Leggi anche: Segni. Truffa a una donna anziana col metodo del finto nipote. I Carabinieri arrestano due persone

Leggi anche: Colleferro. Ritenta la “truffa del finto nipote” alla stessa donna 88enne. 45enne della provincia di Napoli arrestato dai Carabinieri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Truffe agli anziani: vademecum dei Carabinieri per difendersi dai raggiri più comuni; Truffe agli anziani, ecco le più diffuse e i consigli dei Carabinieri per difendersi; Vastogirardi (IS): chiama il finto nipote risponde il maresciallo “vero”. I Carabinieri sventano truffa telefonica.; Truffe agli anziani: i raggiri più comuni e come evitarli.

Truffa del “finto nipote”: i Carabinieri arrestano in flagranza i presunti responsabili - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto il coordinamento del Coma ... msn.com