Violenza sessuale su minori condannato in Appello don Giuseppe Rugolo | Li manipolava anche psicologicamente

In Italia, la condanna in appello di don Giuseppe Rugolo riguarda accuse di violenza sessuale su minori, confermando la sentenza di primo grado. L'ex sacerdote è stato riconosciuto colpevole di aver abusato di almeno un 16enne nel 2018, con accuse di manipolazione psicologica. La vicenda sottolinea l'importanza di affrontare e contrastare ogni forma di abuso sui minori, garantendo giustizia e tutela delle vittime.

È stata confermata di fatto la sentenza espressa in primo grado nei confronti dell'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, accusato di aver abusato di almeno un 16enne nel 2018. Per i giudici della Corte d'Appello, che hanno decretato la condanna a 3 anni di carcere, l'ex religioso avrebbe assunto "atteggiamenti predatori" nei confronti dei ragazzi.

Enna, l'ex sacerdote condannato per violenza sessuale su minori: per i giudici Rugolo "aveva un approccio predatorio" - Con riferimento alla diocesi di Piazza Armerina, non vi è stato un proscioglimento nel merito piuttosto la curia, che in primo grado era stata ritenuta responsabile civile, in appello viene esclusa da ... msn.com

L'ex sacerdote di Enna condannato per violenza sessuale, i giudici: «Aveva un approccio predatorio» - Con riferimento alla diocesi di Piazza Armerina i giudici scrivono che non vi è stato un proscioglimento nel merito piuttosto la Curia, che in primo grado era stata ritenuta responsabile civile, in ... msn.com

