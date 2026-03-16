Abusa più volte dello stesso minore nella metro a Roma arrestato 60enne

Un uomo di 60 anni è stato arrestato a Roma dopo essere stato accusato di aver molestato ripetutamente un minore sui vagoni della metropolitana. Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe subito almeno sei episodi di abusi tra febbraio e marzo sulla linea C. Le autorità hanno intervenuto dopo le denunce e ora l’uomo si trova in custodia.

Il ragazzo avrebbe subito almeno sei episodi di abusi tra febbraio e marzo sui vagoni della metro C di Roma. L’uomo è stato arrestato in flagranza e ora ai domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Abusa più volte di un 16enne in metro a Roma, arrestato 60enne: "Metodi spregiudicati"I carabinieri del Comando di Piazza Venezia, coordinati dai pm di Roma, hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti... Abusi su un minore in metro, carabinieri arrestano 60enne in flagranzaUn uomo di 60 anni è stato tratto in arresto con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Una selezione di notizie su Abusa più volte dello stesso minore... Discussioni sull' argomento Lo chef Redzepi si dimette dopo le accuse di abuso e la perdita di sponsor. Scuse per dolore causato; Dentista abusivo, accusato più volte: condannato alla confisca dell'ambulatorio e al risarcimento dei pazienti; Vittoria dei precari della scuola. Abuso di contratti a termine: ora il Ministero dovrà risarcire; L'ultima frontiera dello sballo tra i giovanissimi: oppiacei ottenuti con ricette false. Abusa più volte di un 16enne in metro a Roma, arrestato 60enne: Metodi spregiudicatiI carabinieri del Comando di Piazza Venezia, coordinati dai pm di Roma, hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un ... gazzettadelsud.it Il caso di Gregorian Bivolaru e del suo movimento tantrico deviato è tornato in auge grazie alla serie “Twisted Yoga”. Ma non si tratta del primo (né l'unico) caso di un maestro che abusa delle sue allieve. Guarda le immagini - facebook.com facebook Abusa del nipote di 10 anni e del suo amichetto: «Facciamo un giochino segreto». Condannato lo zio x.com