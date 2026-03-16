Il ministro dello sport ha commentato il caso Bastoni, evidenziando come il giocatore abbia riconosciuto un errore e parlato dei fischi durante le partite. Inoltre, ha commentato la questione riguardante la convocazione in Nazionale e il premio Rosa Camuna. L’intervento si concentra su aspetti specifici legati alla situazione attuale del calciatore e alle reazioni del pubblico.

Inter News 24 Abodi, Ministro dello Sport, è intervenuto sul tema relativo al caso Bastoni: dai fischi alla discussione sulla convocazione in Nazionale. A margine dell’inaugurazione di un playground a Cologno Monzese, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è tornato a parlare del caso che ha coinvolto Alessandro Bastoni durante il derby d’Italia contro la Juventus. Le sue parole arrivano proprio mentre San Siro ha reso omaggio al difensore durante l’ultima sfida contro l’Atalanta, che ha visto l’Inter salire a quota 68 punti. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Giusto non mettere in discussione la convocazione di Bastoni in Nazionale? Io credo che si venga convocati non soltanto per le qualità tecniche ma anche per le qualità comportamentali. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Abodi interviene sul caso Bastoni: «Lucido ad ammettere l’errore, sui fischi e sul premio Rosa Camuna…»

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