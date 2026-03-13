Ha ammesso l' errore sul caso Kalulu | Bastoni candidato al premio Rosa Camuna

Durante una partita contro la Juventus, Alessandro Bastoni è stato fischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu, che ha portato alla sua espulsione. Dopo l’episodio, il giocatore ha ammesso pubblicamente di aver commesso un errore, assumendosi la responsabilità della scena. Bastoni è attualmente candidato al premio Rosa Camuna.

Fischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu, poi espulso, nella gara con la Juventus, Alessandro Bastoni ha saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità". Per questo motivo il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha candidato il calciatore dell’Inter e della Nazionale alla " Rosa Camuna", la massima onorificenza della Lombardia per l’atteggiamento «non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi». La candidatura del presidente Romani è stata condivisa e sottoscritta anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

