Lavori in corso sulla A4 e nelle Strade Provinciali come cambia la viabilità

Attualmente sono in corso lavori sulla A4 e nelle Strade Provinciali della provincia di Verona, che comportano modifiche temporanee alla viabilità. Questi interventi sono necessari per migliorare le infrastrutture e garantire maggiore sicurezza. Si consiglia di verificare le eventuali variazioni di percorso e di pianificare gli spostamenti in base alle indicazioni ufficiali per minimizzare disagi e ritardi.

Cantieri a Selva di Progno e San Bonifacio. E per tre notti chiusi due svincoli al casello di Peschiera Sono giorni di cambiamenti per la viabilità della provincia di Verona, a causa di importanti interventi infrastrutturali. Nell'ambito delle lavorazioni per la realizzazione dell'Alta Velocità Brescia-Verona, lungo l'autostrada A4 Brescia-Padova sono previste limitazioni temporanee al casello di Peschiera del Garda. I viaggiatori provenienti da Venezia non potranno usufruire dell'uscita di Peschiera nelle notti di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 22 e l'1 del mattino seguente.

