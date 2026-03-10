Scoperto un possibile nuovo minerale su Marte | potrebbe rivelare cosa è successo all’acqua del pianeta
È stato identificato un possibile nuovo minerale su Marte, nelle vicinanze di Valles Marineris, secondo uno studio pubblicato su Nature Communications. La scoperta riguarda un minerale che potrebbe fornire informazioni sulla storia dell’acqua sul pianeta rosso. La ricerca si concentra sull’analisi di campioni prelevati dalla superficie marziana, senza yet indicare le sue caratteristiche o implicazioni.
Uno studio pubblicato su Nature Communications descrive un possibile nuovo minerale individuato su Marte vicino a Valles Marineris. La scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a capire che fine abbia fatto l’acqua del pianeta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Un nuovo pianeta potenzialmente abitabile scoperto a 146 anni luce (ma potrebbe essere a -70°C)Un nuovo pianeta candidato, grande quasi quanto la Terra, è stato individuato a circa 146 anni luce dal nostro sistema solare.
Acqua su Marte: il mistero potrebbe avere una semplice spiegazioneSecondo un nuovo studio della Rice University, l’acqua nei laghi marziani potrebbe essere rimasta liquida sotto sottili strati di ghiaccio...
Altri aggiornamenti su Scoperto un possibile nuovo minerale su...
Temi più discussi: Una scoperta accidentale rivela un possibile fosco futuro per i pinguini imperatore; Asteroide 2024 YR4: niente impatto con la Luna; Roma, nuove scoperte nella Necropoli Ostiense: emerge un settore sconosciuto; Scheletro preistorico di 8.000 anni scoperto in una grotta sommersa del Messico: un possibile rito funerario.
Sclerosi multipla e orologio circadiano. Scoperto un possibile legame nell’insorgenza della malattiaUn team di ricercatori della Sapienza ha definito per la prima volta la variazione dell’alternanza luce/buio come fattore scatenante di risposte immunitarie incontrollate, alla base di molte malattie ... quotidianosanita.it
Cancro. Da Regina Elena e Cnr nuovo possibile bersaglio terapeuticoIn uno studio pubblicato sulla rivista Oncogene il gruppo di ricerca ha identificato un nuovo ruolo della proteina Aurora B che risulta cruciale per un corretto completamento della divisione cellulare ... quotidianosanita.it
Reggio Calabria, scoperto bunker segreto in abitazione in costruzione - VIDEO - facebook.com facebook
Il «tesoro» di Rembrandt scoperto da Charlotte tra i ricordi del nonno x.com