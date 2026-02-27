Stand della Regione Focus sugli 80 anni dal voto alle donne e situazione in Iran

La Regione Toscana partecipa con uno stand a ’Testo’, offrendo uno spazio dedicato a celebrare gli 80 anni dal voto alle donne e ad approfondire la situazione attuale in Iran. L’obiettivo è informare i visitatori su temi storici e attuali, creando un punto di incontro tra passato e presente. La presenza si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e confronto su questioni di rilevanza sociale e politica.

La Regione Toscana sarà presente a 'Testo' con un proprio stand. Lo spazio sarà dedicato a un focus speciale sull'80° anniversario del voto alle donne e sulla situazione in Iran. Attraverso il progetto La Toscana delle Donne, la Regione ha infatti scelto di dare voce alla protesta delle donne iraniane sostenendone la lotta per la libertà e i diritti. Sarà l'occasione per ricordare, a un anno dalla scomparsa, Oliviero Toscani, che al progetto La Toscana delle Donne aveva dato il suo contributo. "Il messaggio che vogliamo lanciare - spiega l'assessora alla cultura Cristina Manetti - è una riflessione sugli straordinari 80 anni dal voto alle donne.