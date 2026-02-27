Umbria Antica Festival il sapore diventa occasione di conoscenza

L’Umbria Antica Festival invita a scoprire il passato attraverso un focus particolare sul cibo, elemento che unisce tradizione e cultura. La manifestazione offre l’opportunità di esplorare le radici storiche della regione, immergendosi in atmosfere autentiche e ricche di sapori. È un’occasione per avvicinarsi alle usanze di un tempo, vivendo un’esperienza sensoriale e culturale nello stesso momento.

L'invito a entrare nel mondo antico, passando da una delle sue esperienze più particolari e universali, il cibo, giunge dall'organizzazione di Umbria Antica Festival. La quinta edizione, dal 27 al 29 marzo, sarà dedicata al tema "Il sapore della Storia", una tre giorni di lezioni divulgative, incontri con studiosi e serate d'autore a teatro. Non una rievocazione gastronomica, ma un'indagine articolata sul valore storico, culturale e simbolico dell'alimentazione nel mondo antico. Ieri, in occasione di una lectio magistralis di Paolo Braconi, "Quando il cibo racconta la storia (e la storia il cibo)", è stato presentato il programma: il pubblico potrà assaporare discipline e punti di vista differenti, dalla filologia all'archeologia, storia economica, antropologia e geopolitica.