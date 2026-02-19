Rebecca e la custode della bellezza | a Spazio Cultura incontro con Vinny Scorsone

Vinny Scorsone presenta il suo nuovo romanzo, “Rebecca e la custode della bellezza”, mercoledì 25 febbraio alle 17:30 a Spazio Cultura Libreria Macaione di Palermo. L’autore ha scritto il libro, ispirandosi a una storia ambientata tra le vie della città, con protagonista Rebecca che scopre un segreto nascosto in un’arte antica. L’evento si svolge in una libreria frequentata da appassionati di letteratura, dove i lettori potranno incontrare l’autore e scoprire i dettagli della sua ultima fatica.