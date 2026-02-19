Rebecca e la custode della bellezza | a Spazio Cultura incontro con Vinny Scorsone
Vinny Scorsone presenta il suo nuovo romanzo, “Rebecca e la custode della bellezza”, mercoledì 25 febbraio alle 17:30 a Spazio Cultura Libreria Macaione di Palermo. L’autore ha scritto il libro, ispirandosi a una storia ambientata tra le vie della città, con protagonista Rebecca che scopre un segreto nascosto in un’arte antica. L’evento si svolge in una libreria frequentata da appassionati di letteratura, dove i lettori potranno incontrare l’autore e scoprire i dettagli della sua ultima fatica.
Mercoledì 25 febbraio, alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il nuovo romanzo di Vinny Scorsone "Rebecca e la custode della bellezza", novità editoriale de Ilglomerulodisale.All'incontro sarà presente l'autrice che dialogherà con Franca Alaimo, Aldo.
Incontro con l'autore a Spazio Cultura: Salvatore Lo Bue presenta "L'Opera"Lunedì 26 gennaio alle 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà l'incontro con l'autore Salvatore Lo Bue, che presenterà il suo volume
Ordine dei Medici inaugura Commissione Senior, Servizi e Cultura con il primo incontro della rassegna “Medicina è Cultura”L’Ordine dei Medici di Caserta ha avviato la Commissione Senior, Servizi e Cultura, dopo aver deciso di ascoltare le richieste dei medici in pensione e di valorizzare il patrimonio culturale locale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Canale77 - TG77. . MEDUNA DI LIVENZA: INAUGURATO LO SPAZIO ARCADIA Nuovo spazio culturale a Meduna di Livenza: Alba Edizioni apre Arcadia. Primo evento la mostra dell’artista Paolo Fiorindo. Canale77 | 17 02 2026 Canale77 | Noi trasmettiamo facebook
Hai tra i 18 e i 28 anni Puoi presentare domanda fino al 27/02/2026! Durata: 12 mesi Compenso mensile: 519,47€ Posti disponibili: 4 Hai domande Visita spaziocultura.com, o invia una mail a [email protected]! #ServizioCivileRegional x.com