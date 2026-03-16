A sentire la propaganda del Sì in arrivo cataclismi sociali impunità e cavallette

La campagna per il Sì ha portato a confronti tra sostenitori e oppositori, con accuse di catastrofi sociali, impunità e cavallette. Chi sostiene il Sì descrive scenari negativi legati a un possibile esito del voto, mentre i detrattori criticano le posizioni con analisi storiche e filosofiche. Le discussioni si svolgono su temi complessi, spesso con toni accesi e parole che evidenziano le diverse prospettive.

di Francesca Carone* Quando le disquisizioni di raffinato intellettualismo storico-politico-filosofico mettono a dura prova la propaganda del SÌ, il risultato è un inevitabile e inesorabile “autogoal”. È ormai evidente che le tesi, oggettivamente enucleate da intellettuali, giuristi e storici del NO, dimostrano, attraverso, autorevoli paralleli storici e lucide sovrapposizioni filosofiche e politiche, che cultura e politica sono due facce della stessa medaglia che riproducono la storia e l’evoluzione sociale e politica dell’uomo. Se la medaglia è quella “giusta” il dibattito che ne deriva si sviluppa all’interno di una dialettica costruttiva... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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