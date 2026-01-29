Calenda litiga con Renzi si intromette Casalino L’accusa sull’Ucraina e la propaganda | Prova a sentire cosa hanno subìto in Donbass

Nell’ultimo scontro tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, la discussione si fa sempre più accesa. Casalino si intromette, aggiungendo pepe alla polemica. La discussione si concentra sull’Ucraina e sulla propaganda, con Calenda che invita a sentire cosa hanno subito in Donbass. La tensione tra i due leader del Terzo Polo si fa più evidente, mentre Casalino interviene per aggiungere il suo punto di vista.

Nell’ennesimo battibecco tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, ideatori e distruttori del fu Terzo Polo, spunta Rocco Casalino. L’ex portavoce di Giuseppe Conte, che a breve comincerà la sua nuova avventura da direttore di un giornale online, si è intromesso in uno scontro via social tra il leader di Azione e quello di Italia Viva. Tutto comincia con un’intervista rilasciata da Renzi a Repubblica, in cui dice: « Calenda non va a destra, perché non lo seguono nemmeno in famiglia. Persino Richetti ha minacciato di andarsene. Per il momento sta in mezzo, ma arriverà l’ora in cui gli verrà detto: hic Rhodus, hic salta.🔗 Leggi su Open.online

Il Donetsk, nel cuore del Donbass, rappresenta il principale fronte del conflitto tra Ucraina e Russia.

