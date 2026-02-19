Il possibile arrivo di Donald Trump I centri sociali sul piede di guerra | Si sente un re non è benvenuto

A Milano, i centri sociali sono in allerta per l’eventuale visita di Donald Trump, che viene visto come un ospite indesiderato. La notizia della sua possibile presenza ha acceso le proteste: alcuni gruppi si preparano a manifestare, sostenendo che il suo arrivo rappresenta una minaccia. I manifestanti sottolineano che Trump si comporta come un re, senza rispetto per le opinioni altrui. La tensione cresce, e gli organizzatori hanno già annunciato che si opporranno in modo deciso. La città si prepara a un possibile confronto pubblico.

di Marianna Vazzana MILANO L'immagine è eloquente: Donald Trump dentro un cerchio barrato, simbolo di divieto, e sotto la scritta "No Trump. No Ice. No Kings". È quella che sta circolando sulle pagine social di centri sociali milanesi, pronti a mobilitarsi se il presidente Usa dovesse arrivare a Milano. La sua visita è un'ipotesi che potrebbe diventare realtà se la squadra statunitense di hockey su ghiaccio arriverà in finale alle Olimpiadi. La partita per il primo posto si giocherà all'Arena di Santa Giulia domenica pomeriggio. "Siamo sces* in piazza contro l'Ice, contro Mark Rubio e JD Vance, torneremo in piazza contro Donald Trump", assicurano realtà come il Leoncavallo e il Lambretta.