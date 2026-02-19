Peaky Blinders | The Immortal Man nuovo trailer | Cillian Murphy torna come Tommy Shelby nella Birmingham di guerra!

Netflix ha pubblicato oggi il trailer di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che riprende le avventure di Tommy Shelby interpretato da Cillian Murphy. La pellicola si svolge nella Birmingham durante la guerra, con Shelby alle prese con nuovi pericoli e alleanze pericolose. Il trailer mostra scene intense e colpi di scena, mentre Shelby affronta un nemico misterioso. La produzione promette di riaccendere l’interesse dei fan per la serie. La data di uscita è attesa per i prossimi mesi.

Netflix ha rilasciato oggi il trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che porta sul grande schermo l’epopea creata da Steven Knight. Dopo il fenomeno globale della serie (2013-2022, BAFTA per la quarta stagione), Cillian Murphy torna nel ruolo iconico di Tommy Shelby, stavolta in un capitolo cinematografico ambientato nel 1940, tra i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La trama ufficiale del film recita: “Birmingham, 1940. Nel caos della WWII, Tommy Shelby torna dall’esilio autoimposto per affrontare il regolamento di conti più distruttivo della sua vita. Con il futuro della famiglia e del paese in gioco, Tommy deve fronteggiare i suoi demoni e decidere se confrontare la sua eredità o bruciarla fino alle fondamenta”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Peaky Blinders: The Immortal Man, nuovo trailer: Cillian Murphy torna come Tommy Shelby nella Birmingham di guerra! Tommy Shelby torna su Netflix nel 2026: “Peaky Blinders – The Immortal Man” tra guerra e potere criminale.Tommy Shelby torna su Netflix nel 2026 con “Peaky Blinders – The Immortal Man”. Leggi anche: Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer mostra il ritorno di Tommy Shelby Peaky Blinders:The Immortal Man(2026) Teaser Trailer| Cillian Murphy, Margot Robbie |Concept Trailer Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Per Cillian Murphy tornare nel mondo di Peaky Blinders è stato doloroso; Peaky Blinders: The Immortal Man ha una information di uscita OTT; Peaky Blinders: The Immortal Man in arrivo su Netflix il prossimo 20 marzo; Netflix rilascia il poster ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man. Peaky Blinders: The Immortal Man, arriva la soundtrackIl 6 marzo verrà pubblicata la soundtrack ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, il film evento che espande l’universo della serie cult e che sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo 2026. U ... rockol.it Peaky Blinders: The Immortal Man, il trailer con Cillian Murphy svela il ruolo di Barry KeoghanDa quando la serie si è conclusa nel 2022, i fan erano ansiosi di sapere come sarebbe proseguita la saga della famiglia Shelby. A quanto pare ci attendono altri drammi nel nuovo film ... movieplayer.it Rilasciato un nuovo trailer per il film di Peaky Blinders. x.com E' online il trailer ufficiale in italiano di #PeakyBlinders: #TheImmortalMan, il film #Netflix, sequel della serie cult con #CillianMurphy, che torna ad interpretare Tommy Shelby. In attesa dell'uscita del film, il 20 marzo, è stata anche annunciata anche la colonna s facebook