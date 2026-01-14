michelle williams nel nuovo film di damien chazelle con daniel craig e cillian murphy

Michelle Williams, nota per le sue interpretazioni in Blue Valentine e The Fabelmans, si unisce al cast del nuovo film di Damien Chazelle, diretto da lui stesso. Accanto a Daniel Craig e Cillian Murphy, l’attrice porta la sua esperienza in un progetto atteso da molti. Questa collaborazione promette di offrire una storia coinvolgente, con un cast di alto livello, nel rispetto della tradizione del regista.

La star di Blue Valentine e The Fabelmans è l'ultima attrice ad entrare ufficialmente nel cast del nuovo lungometraggio del regista di La La Land. Michelle Williams affiancherà Cillian Murphy e Daniel Craig nel nuovo film diretto da Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land. Il film è ancora senza titolo e secondo le indiscrezioni dovrebbe essere ambientato in un carcere. Damien Chazelle ha scritto il film e lo ha co-prodotto insieme a Olivia Hamilton con Wild Chickens Productions. Dopo le recensioni contrastanti e il flop al box-office di Babylon, Damien Chazelle cerca di rilanciarsi con un nuovo progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

