Giornata mondiale della pizza | il 17 gennaio si celebra un simbolo del Made in Italy
Il 17 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della Pizza, un’occasione per riconoscere uno dei simboli più rappresentativi del Made in Italy. In questa giornata, si rende omaggio a un piatto che ha conquistato il mondo, celebrando la tradizione e l’arte dei pizzaioli italiani. La ricorrenza coincide con la festa di Sant’Antonio Abate, protettore dei pizzaioli e dei fornai, sottolineando l’importanza culturale e gastronomica della pizza.
Riceviamo e pubblichiamo: "Come ogni anno, il 17 gennaio, in concomitanza con la festa di Sant’Antonio Abate protettore dei pizzaioli e dei fornai, si celebra la Giornata Mondiale della Pizza. Una ricorrenza dal forte valore simbolico ma anche l’occasione per ricordare cosa rappresenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Dal King of Pizza ai Top 40 Under 40: Daniele Bartocci celebra il successo nel food Made in Italy
Leggi anche: Il 17 novembre si celebra la Giornata mondiale del tumore della cervice uterina che oggi sempre di più è possibile prevenire grazie anche al vaccino. Lo spiega l’esperta
Il 17 gennaio la giornata mondiale della Pizza; World Pizza Day: la pizza tra tradizione e futuro; World Pizza Day, tra tradizione e futuro a Brescia; Giornata Mondiale della Pizza il 17 gennaio.
Giornata mondiale della Pizza: il 17 gennaio si celebra un’icona italiana - Le origini di una celebrazione globale Il 17 gennaio si celebra la Giornata mondiale della Pizza, un appuntamento ormai fisso per rendere omaggio a uno dei simboli più riconoscibili ... ilmattino.it
Giornata mondiale della pizza: il 17 gennaio si celebra un simbolo del Made in Italy - Dalla festa di Sant’Antonio Abate ai numeri record della produzione italiana, tra farine di qualità, tradizione molitoria e pizze più amate come la Margherita ... padovaoggi.it
World Pizza Day: Deliveroo, la passione travolge il sud - Domani 17 gennaio si festeggia il World Pizza Day per celebrare uno dei più grandi classici della cucina italiana. ilmattino.it
Domani è la Giornata Mondiale della Pizza, festeggiala con le offerte Decò! Ingredienti freschi e tutto il necessario per una serata italiana perfetta. - facebook.com facebook
La vignetta dedicata alla giornata mondiale della neve. Per @Voto10 x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.