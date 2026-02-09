Fondazione Veronesi ritorna il progetto #fattivedere per parlare di cancro con gli studenti

La Fondazione Veronesi ripropone anche quest’anno il progetto #fattivedere, che mira a parlare di cancro con gli studenti. La dodicesima edizione parte martedì 10 febbraio al Cinema Farnese di Roma, con un secondo appuntamento in programma. Dopo il successo delle passate edizioni, gli incontri tornano a coinvolgere adolescenti, grazie al supporto delle delegazioni di Fondazione Veronesi e del Gruppo di Lavoro Adolescenti dell’AIEOP. Più di 300 studenti si preparano ad ascoltare e confrontarsi sui temi della prevenzione e della cura del cancro.

RITORNA ANCHE QUEST'ANNO IL PROGETTO #FATTIVEDERE PER PARLARE DI CANCRO CON GLI STUDENTI Al via la dodicesima edizione del progetto di Fondazione Umberto Veronesi ETS dedicato agli adolescenti, in collaborazione con AIEOP Secondo appuntamento martedì 10 febbraio presso il Cinema Farnese di Roma Dopo il grande interesse riscosso durante le precedenti edizioni, tornano gli incontri del progetto #fattivedere, organizzati grazie al prezioso contributo delle delegazioni di Fondazione Veronesi, in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Adolescenti dell'AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica), a cui prenderanno parte più di 3.

