Monticelli Terme | al via il cantiere del Polivalente

A Monticelli sono partiti i lavori di ristrutturazione del Centro Polivalente. Sono stati avviati ufficialmente, con un investimento di oltre 5 milioni di euro. Il progetto punta a rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico e a rinnovarla completamente. I lavori dureranno diversi mesi e cambieranno il volto di questa zona, offrendo servizi più moderni ai cittadini.

