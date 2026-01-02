Anche le Poste di Monticelli si rifanno il look | lavori al via il 7 gennaio
A partire dal 7 gennaio, l’ufficio postale di Monticelli in via E. Pasquali 34 sarà interessato da lavori di ammodernamento. L’intervento, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza, comporterà modifiche temporanee nelle attività dell’ufficio. Si prega di consultare eventuali aggiornamenti e di pianificare di conseguenza le proprie operazioni postali durante il periodo dei lavori.
Da mercoledì 7 gennaio nell’ufficio postale di Monticelli in via E. Pasquali 34, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela avrà a disposizione un container sito presso lo stesso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
