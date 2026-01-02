Anche le Poste di Monticelli si rifanno il look | lavori al via il 7 gennaio

Da ilpiacenza.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 7 gennaio, l’ufficio postale di Monticelli in via E. Pasquali 34 sarà interessato da lavori di ammodernamento. L’intervento, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza, comporterà modifiche temporanee nelle attività dell’ufficio. Si prega di consultare eventuali aggiornamenti e di pianificare di conseguenza le proprie operazioni postali durante il periodo dei lavori.

Da mercoledì 7 gennaio nell’ufficio postale di Monticelli in via E. Pasquali 34, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela avrà a disposizione un container sito presso lo stesso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

anche le poste di monticelli si rifanno il look lavori al via il 7 gennaio

© Ilpiacenza.it - Anche le Poste di Monticelli si rifanno il look: lavori al via il 7 gennaio

Leggi anche: Gli uffici postali di Roccapalumba e San Mauro Castelverde si rifanno il look: lavori al via

Leggi anche: Al via i lavori su alcuni dei monumenti simbolo: Il santuario della Celletta e l'ex chiesa di San Giovanni si rifanno il look

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

poste monticelli rifanno lookAnche le Poste di Monticelli si rifanno il look: lavori al via il 7 gennaio - Dopo la trasformazione in Polis sarà possibile avere un facile accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione ... ilpiacenza.it

Monticelli si rifà il look. Restyling di viale dei Platani. Nuovo tratto di ciclopedonale - Hanno preso il via in questi giorni, infatti, i lavori riguardanti la riqualificazione di viale dei Platani. ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.