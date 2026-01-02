Anche le Poste di Monticelli si rifanno il look | lavori al via il 7 gennaio

A partire dal 7 gennaio, l’ufficio postale di Monticelli in via E. Pasquali 34 sarà interessato da lavori di ammodernamento. L’intervento, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza, comporterà modifiche temporanee nelle attività dell’ufficio. Si prega di consultare eventuali aggiornamenti e di pianificare di conseguenza le proprie operazioni postali durante il periodo dei lavori.

Monticelli si rifà il look. Restyling di viale dei Platani. Nuovo tratto di ciclopedonale - Hanno preso il via in questi giorni, infatti, i lavori riguardanti la riqualificazione di viale dei Platani. ilrestodelcarlino.it

Poste Italiane - Filiale di Lecco comunica che LA DATA DI RIAPERTURA DELL’UFFICIO POSTALE DI CIVATE E’ STATA POSTICIPATA AL GIORNO 10 FEBBRAIO 2026 A CAUSA DI PROBLEMATICHE SOPRAGGIUNTE E NON PREVEDIBILI. - facebook.com facebook

